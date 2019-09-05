Belediye meclis toplantıları artık canlı yayında

BURDUR - Burdur Belediyesi her ay düzenlediği Belediye Meclis toplantılarını internet aracılığı ile canlı yayın yapmaya başladı.

Burdur Belediyesinin canlı yayın toplantıları bu ayın ilk toplantısında "Meclis Ekranlara Taşınıyor" duyurusuyla Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Salonuna kurulan kamera ve canlı yayın araçları ile Meclis toplantısı internet üzerinden canlı yayınlandı. Toplantıyı canlı yayınla vatandaşların hizmetine sunduklarını dile getiren Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Vatandaşımız Meclis Salonu'nda olmasa da tüm halkımızın meclis salonunda görüşülen gündem maddeleri, tüm konularının neler olduğunu ve alınan kararları öğrenmek ve özgürce öğrenebilmesi için meclis toplantılarını canlı yayınlayarak ulaştırmaya çalıştık" ifadelerinde bulundu.

Canlı yayınların yayınların ilgiyle izlendiğini sözlerine ekleyen Ercengiz, "Vatandaşın haber alma hakkının en doğru ve birinci ağızdan canlı yayınlarla ulaştırıyoruz, Biz şeffaf belediyecilik anlayışı ile içinde saklısı gizlisi olmayan bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz ve tüm meclis toplantıları canlı yayınla halkımızın hizmetinde olacak" dedi.