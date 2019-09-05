Belediye meclis toplantıları canlı yayında

Burdur Belediyesi her ay düzenlediği belediye meclis toplantılarını internetten canlı yayınlamaya başladı.



Burdur Belediyesinin canlı yayınlanan Eylül ayı ilk toplantısı, "Meclis Ekranlara Taşınıyor" duyurusuyla Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Salonuna kurulan kamera ve canlı yayın araçları ile meclis toplantısı internet üzerinden canlı yayınlandı. Toplantıyı canlı yayınla vatandaşlara sunduklarını dile getiren Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Vatandaşımız Meclis Salonu'nda olmasa da tüm halkımızın meclis salonunda görüşülen gündem maddeleri, tüm konularının neler olduğunu ve alınan kararları öğrenmek ve özgürce öğrenebilmesi için meclis toplantılarını canlı yayınlayarak ulaştırmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.



Canlı yayınların ilgiyle izlendiğini sözlerine ekleyen Ercengiz, "Vatandaşın haber alma hakkı, en doğru ve birinci ağızdan canlı yayınlarla ulaştırıyoruz, Biz şeffaf belediyecilik anlayışı ile içinde saklısı gizlisi olmayan bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz ve tüm meclis toplantıları canlı yayınla halkımızın hizmetinde olacak" dedi. - BURDUR