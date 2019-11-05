Son Dakika Haberleri: Belediye Meclis toplantısında maske takarak lösemiye dikkat çektiler
Son Dakika Sağlık Belediye Meclis toplantısında maske takarak lösemiye dikkat çektiler

Belediye Meclis toplantısında maske takarak lösemiye dikkat çektiler

7 saat önce

Gölbaşı Belediye Meclis toplantısında Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Belediye Meclis Üyeleri maske takarak, lösemiye dikkat çektiler.

Gölbaşı Belediye Meclis toplantısında Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Belediye Meclis Üyeleri maske takarak, lösemiye dikkat çektiler.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen kasım ayı olağan toplantısında 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemiye dikkat çekildi.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, lösemi hastalığına dikkati çekmek için Mecliste maske taktıklarını söyledi.

Tüm lösemi hastası çocuklara Allah'tan şifa dileyen Şimşek, farkındalık sağlamak istediklerini belirtti.

Belediye Meclis toplantısında maske takarak lösemiye dikkat çektiler

Ramazan Şimşek, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:19 Kaynak: AA
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