Belediye Meclis toplantısında maske takarak lösemiye dikkat çektiler

Tüm lösemi hastası çocuklara Allah'tan şifa dileyen Şimşek, farkındalık sağlamak istediklerini belirtti.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, lösemi hastalığına dikkati çekmek için Mecliste maske taktıklarını söyledi.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen kasım ayı olağan toplantısında 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemiye dikkat çekildi.

Gölbaşı Belediye Meclis toplantısında Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Belediye Meclis Üyeleri maske takarak, lösemiye dikkat çektiler.

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