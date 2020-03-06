Belediye meclis üyeleri, huzur haklarını TSK'ya bağışladı - Son Dakika
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Belediye meclis üyeleri, huzur haklarını TSK'ya bağışladı

6 saat önce

KARAMAN Belediyesi meclis üyeleri mart ayı huzur haklarını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Belediye meclis üyeleri, huzur haklarını TSK'ya bağışladı, System.String[]

KARAMAN Belediyesi meclis üyeleri mart ayı huzur haklarını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Karaman Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis toplantısının ilk oturumunu bugün gerçekleştirdi. CHP'li meclis üyeleri, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerleri hatırlatıp, Meclis Başkanlığı'na meclis üyelerinin mart ayı huzur haklarının Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlanması önerisini sundu. Yapılan oylama sonucu AK Parti'li ve MHP'li meclis üyelerinin de öneriyi kabul etmesi üzerine, meclis üyelerinin mart ayı huzur haklarının Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlanmasına karar verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:33 Kaynak: DHA
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