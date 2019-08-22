Son Dakika Haberleri: Belediye Meclis üyelerine "Yerel Yönetim Eğitimi" verildi
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Belediye Meclis üyelerine "Yerel Yönetim Eğitimi" verildi

1 saat önce

Bilecik Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Meclis üyeleri için Yerel Yönetim Eğitimleri konulu seminer düzenledi.

Belediye Meclis üyelerine

Bilecik Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Meclis üyeleri için Yerel Yönetim Eğitimleri konulu seminer düzenledi.


Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gün boyunca gerçekleştirilecek eğitimler kapsamında Meclis üyelerine birçok başlıkta konular anlatıldı. Belediye Başkanı Semih Şahin, çevre il ve ilçede görev yapan üyelerden olan katılımcılara başarılar diledi.


Program kapsamında meclis üyelerine CHP tüzük, yönetmelik ve programına göre belediye meclis üyelerinin göreve ve sorumlulukları, belediye kanununa göre meclis üyelerinin görev ve sorumlulukları, belediyelerde planlama ve imar, belediye meclis üyeleri için etkili iletişim ve halkla ilişkiler, stratejik plan ile katılımcı yerel yönetim anlayışı konularında eğitimler verildi.


"Halkımıza en iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz"


Gerçekleştirilen eğitim programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Semih Şahin, "Meclis üyelerimizin çalışmalarında onlara rehberlik teşkil edecek önemli bir program düzenlendi. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmada ışık tutacak bu program ile şehrimiz ve halkımıza en iyi hizmeti sunmanın püf noktaları anlatılıyor. Kütahya ve ilimiz ilçelerinden de katılımcıların olduğu programda emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür ediyor, programın hizmetlerimize ışık tutmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:10 Kaynak: İHA
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