Belediye Meclis Üyeleriyle bir araya geldi Başkan Aşgın; - Son Dakika

Belediye Meclis Üyeleriyle bir araya geldi Başkan Aşgın;

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclis Üyeleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Belediye Meclis Üyeleriyle bir araya geldi Başkan Aşgın;, System.String[]

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclis Üyeleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. İstişare toplantısına Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de misafir olarak katıldı.

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda Belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Aşgın, seçim dönemi söz verdikleri projeleri hayata geçirmeye başladıklarını vurguladı. Projelerin tamamıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Aşgın, seçildiği günden itibaren gerçekleştirdiği ve ihale sürecine gelen projeler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

AK Parti, CHP ve MHP'li Belediye Meclis üyelerinin katıldığı istişare toplantısında meclis üyelerine yönelik bir konuşma gerçekleştiren Başkan Aşgın, "Farklı düşünceler şehrimize en faydalı hizmetleri getirme konusunda zenginliğimiz. Belediye Meclisimizde Çorum için aldığımız kararları genel olarak "oybirliği" ile alıyoruz. Bu birliktelik bizleri çok mutlu ediyor. Göreve geldiğimiz günden beri şehrimize en iyi şekilde hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz. Zaman zaman farklı düşüncelerimiz olsa da genel olarak uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu anlamda tüm siyasi parti gruplarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Göreve geldikleri günden beri yaklaşık 1,5 yıl gibi bir zaman geçtiğini, bu sürede söz verdikleri projelerle ilgili önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Başkan Aşgın, "Projelerimizle ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Başlayan projelerimiz var, ihale aşamasında olanlar var. Çorum'umuz için meclis üyelerimizle birlikte aşkla çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Aşgın, 11 Mart'ta Türkiye'de görülen ilk Korona virüs vakası ile birlikte pandemi sürecinde Çorum Belediyesi olarak çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak "Bu süreçte hem esnafımıza hem de hemşehrilerimize yönelik önemli destekler verdik. Bu desteklerimizi vermeye de devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

'Grup başkanlarından teşekkür'

AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanı Mustafa Tuzcu, CHP Belediye Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz ve MHP Grup Başkanı Selim Güloğlu, Başkan Aşgın tarafından gerçekleştirilen istişare toplantısından duydukları memnuniyeti ifade ederek Aşgın'a teşekkür ettiler.

Bu tür istişare toplantıları ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Grup Başkanları, istişare toplantılarının ilerleyen zamanlarda da yapılmasını istedi.

Belediye Meclis üyeleri daha sonra Çorum ve Çorumluları ilgilendiren konularla alakalı olarak Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a taleplerini ilettiler. - ÇORUM

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Çiftçi, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 18:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Belediye Meclis Üyeleriyle bir araya geldi Başkan Aşgın; - Son Dakika

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