Belediye Meclis Üyesi Adayı Adliyeye Sevk Edildi (2)
30 dakika önce
4 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'de sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen, aralarında Saadet Partisi'nin HDP kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olan Turan Tekgül ile birlikte 5 kişi adli kontrolle serbest kalırken, 4 kişi ise tutuklandı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI Kocaeli
'de sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen, aralarında Saadet Partisi
'nin HDP
kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olan Turan Tekgül ile birlikte 5 kişi adli kontrolle serbest kalırken, 4 kişi ise tutuklandı.
DEAŞ'a yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 3 kişi ile FETÖ'ye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 2 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:59 Kaynak: DHA
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