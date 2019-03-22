Son Dakika Haberleri: Belediye Meclis Üyesi Adayı Adliyeye Sevk Edildi (2)

Belediye Meclis Üyesi Adayı Adliyeye Sevk Edildi (2)

30 dakika önce

4 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'de sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen, aralarında Saadet Partisi'nin HDP kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olan Turan Tekgül ile birlikte 5 kişi adli kontrolle serbest kalırken, 4 kişi ise tutuklandı.

Belediye Meclis Üyesi Adayı Adliyeye Sevk Edildi (2), System.String[]
4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'de sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen, aralarında Saadet Partisi'nin HDP kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olan Turan Tekgül ile birlikte 5 kişi adli kontrolle serbest kalırken, 4 kişi ise tutuklandı.

DEAŞ'a yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 3 kişi ile FETÖ'ye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 2 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:59 Kaynak: DHA

Kocaeli, Halkların Demokratik Partisi, Saadet Partisi, Güncel
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