Belediye meclis üyesi Cansever hayatını kaybetti

Ankara Büyükşehir ve Elmadağ Belediyesi Meclis üyesi Vahit Cansever, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Elmadağ Belediyesi CHP Meclis üyesi Cansever'in de içinde bulunduğu 06 VHT 07 plakalı otomobil, Samsun Yolu'ndan Elmadağ istikametine seyir halindeyken önünde seyreden tırla çarpıştı.

Kazada hayatını kaybeden Cansever'in cenazesi, Elmadağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cansever için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadelere yer verdi:

"Büyükşehir Belediyemiz ve Elmadağ Belediyesi Meclis Üyesi Vahit Cansever'in trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cansever'in cenazesinin Elmadağ Kurtuluş Camisi'nde yarın kılınacak öğle namazının ardından toprağa verileceğini belirtti.