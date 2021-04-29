Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'ndeki "salt çoğunluk" tanımı değiştirildi - Son Dakika

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'ndeki "salt çoğunluk" tanımı değiştirildi

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'ndeki "salt çoğunluk" tanımının değiştirilmesine ilişkin değişiklik, yayımlandı.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'ndeki "salt çoğunluk" tanımının değiştirilmesine ilişkin değişiklik, yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Salt çoğunluk: Belli sayının yarısından az olmayan çoğunluğu" ifadesini içeren salt çoğunluk tanımı "Salt çoğunluk: Belli sayının yarısından fazla olan çoğunluğu" olarak değiştirildi.

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