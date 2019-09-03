Son Dakika Haberleri: Belediye Meclisi Eylül ayı ilk oturumu yapıldı
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Belediye Meclisi Eylül ayı ilk oturumu yapıldı

32 dakika önce

Düzce Belediyesi Eylül ayı birinci oturumu yapıldı.

Belediye Meclisi Eylül ayı ilk oturumu yapıldı, System.String[]

Düzce Belediyesi Eylül ayı birinci oturumu yapıldı. Meclise Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlık yaptı.


Düzce Belediye Meclisi Eylül ayı ilk oturumu Merkez Hizmet Binası meclis salonunda Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında düzenlendi. Ağırlıklı olarak birim müdürlüklerinin çalışma yönetmeliklerinin görüşüldüğü toplantıda yönetmelikler oy çokluğu ile kabul edildi. Toplam 9 maddenin görüşüldüğü toplantıda 5 yıllık imar programı, meclis kararlarına itirazlar ve İmar Planı değişiklik talepleri de görüşüldü. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu'nun da yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgiler aktardığı toplantı gündemin tamamlanması ile sona erdi. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:07 Kaynak: İHA
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