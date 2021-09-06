Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kilis Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Servet Ramazan bakanlığında Eylül ayı toplantısını yaptı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan başkanlığında yapılan Eylül ayı meclis toplantısında gündemde olan konuları ele aldı. Elektrik Denetleme Sistemi(EDS) Protokolü için başkana yetki verilmesi, Protokolün imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesi, Sokak Sağlıklaştırma işi için İller Bankası A.Ş' den üstyapı proje kredisi ve hibe kullanımı için yetkilendirme, Mehmet Sanlı Mahallesinde yapılan parkın isim verilmemi başta olmak üzere bir çok meclis gündemindeki konular ele alındı. - KİLİS