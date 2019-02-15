Son Dakika Haberleri: Belediye Meclisi Jet Hızıyla Çalıştı, 36 Saniyede Bir Karar

Belediye Meclisi Jet Hızıyla Çalıştı, 36 Saniyede Bir Karar

54 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde devamsızlıklar had safhaya ulaştı.

Belediye Meclisi Jet Hızıyla Çalıştı, 36 Saniyede Bir Karar, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde devamsızlıklar had safhaya ulaştı. Belediye Meclisi son oturumunu 27 eksik ile gerçekleştirirken, seçimlerin yaklaşması ile Meclis sıraları boşaldı. Oturumda meclis üyeleri 36 saniyede bir maddeyi görüşüp karara bağlarken 41 maddelik oturum 25 dakikada tamamlandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Evrim Karakoz başkanlığında toplandı. 81 üyesi bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oturumuna pek çok belediye başkanı ve meclis üyesi katılmadı. Çoğunluğu imar komisyonu raporu olmak üzere meclis jet hızı ile 41 maddeden oluşan gündemi görüşüp onayladı. Oturuma partisi tarafından aday gösterilmeyen ve siyasi hayatını noktalayacağı öğrenilen Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı ile birlikte toplam 4 belediye başkanı katılırken geri kalan 13 belediyenin başkanı katılmadı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:12 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray-Benfica Maçında Tartışmalı Penaltı Kararı Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor

Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP'den İstifa Etti Ünlü Şarkıcı Ferhat Tunç İçin 20 Yıla Kadar Hapis İstemi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 17:06:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Meclisi Jet Hızıyla Çalıştı, 36 Saniyede Bir Karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]