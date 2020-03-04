Belediye Meclisi Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Meclisi Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Belediye Meclisi Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Erzincan Belediye Meclisi Mart ayı meclis toplantısında tüm siyasi partilerin oy birliği ile Bahar Kalkanı Harekatına destek bildirisi okundu.

Belediye Meclisi Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Erzincan Belediye Meclisi Mart ayı meclis toplantısında tüm siyasi partilerin oy birliği ile Bahar Kalkanı Harekatına destek bildirisi okundu.


Meclis toplantısında İdlib'de mücadele veren şanlı Türk ordusuna destek amaçlı, meclis gündemine 23. Madde olarak eklenmesi istenen madde oy birliği ile kabul edildi.


Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun bildiriye ilişkin olarak açıklamasında; "Öncelikle Suriye'nin İdlib kentinde verilen mücadelede rahmeti rahmana kavuşan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bununla ilgili Suriye'de ki bu şanlı mücadelemizin arkasında olduğumuzu çok değerli gurup başkanlarımız ve meclis üyelerimiz imzalarıyla bir önerge vermiş bulunmaktalar" dedi.


23. maddede yer alan bildiri Katip Üye Levent Baydaş tarafından okundu. Okunan bildiride; "Kahraman Ordumuzun Suriye'de başlatmış olduğu Bahar Kalkanı Harekatı'nı Erzincan Belediyesi Meclis Üyeleri olarak tüm içtenliğimizle destekliyor, Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor ve fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz." ifadeleri yer aldı. - ERZİNCAN

Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:53 Kaynak: İHA
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