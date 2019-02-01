Son Dakika Haberleri: Belediye Meclisi'nin Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı

Belediye Meclisi'nin Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı

56 dakika önce

Nevşehir Belediyesi'nin 2019 yılı Şubat ayı Olağan Belediye Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Meclisi'nin Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı, System.String[]

Nevşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda, Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Ali Tanrıver başkanlığında gerçekleştirilen Nevşehir Belediyesi'nin Şubat ayı Meclis toplantısında gündem maddeleri değerlendirilerek karara bağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:01 Kaynak: Bültenler

Nevşehir, Güncel
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