Belediye Meclisi'nin Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı
56 dakika önce
Nevşehir Belediyesi'nin 2019 yılı Şubat ayı Olağan Belediye Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.
Nevşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda, Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Ali Tanrıver başkanlığında gerçekleştirilen Nevşehir Belediyesi'nin Şubat ayı Meclis toplantısında gündem maddeleri değerlendirilerek karara bağlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:01 Kaynak: Bültenler
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