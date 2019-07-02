Son Dakika Haberleri: Belediye meclisi Suriyelilere getirilen plaj yasağını reddetti
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Belediye meclisi Suriyelilere getirilen plaj yasağını reddetti

1 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediye meclisi tarafından haziran ayı toplantısında Suriyelilerin plajlara alınmamasıyla ilgili oy çokluğuyla kabul edilen ve ardından meclise iade edilen karar, temmuz ayı meclis toplantısında oy çokluğuyla reddedildi.

Belediye meclisi Suriyelilere getirilen plaj yasağını reddetti, System.String[]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediye meclisi tarafından haziran ayı toplantısında Suriyelilerin plajlara alınmamasıyla ilgili oy çokluğuyla kabul edilen ve ardından meclise iade edilen karar, temmuz ayı meclis toplantısında oy çokluğuyla reddedildi.

Gazipaşa Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısında, ilçede yaşayan Suriyelilerin plajlara alınmaması yönündeki geçen ay alınan karar, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz tarafından iade edilmesi nedeniyle tekrar görüşüldü.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:53 
Gazipaşa, Antalya, Dünya
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