Belediye Meclisi Toplandı

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda denetim komisyonu seçimleri yapıldı. Kapalı zarf usulü yapılan seçimlerde Leyla Ersöz, Cumhur Çoban, Celal Orhan, Miraç Özcan ve Özlem Özben Dural Denetim Komisyonuna seçildi.

Toplantının son maddesinde yer alan Atapark konusunun, uzlaşma yoluyla tahliye edilmesine yönelik karar alınması için de inceleme ve plan bütçe komisyonuna havale edilmesine karar verildi.