Son Dakika Haberleri: Belediye Meclisi Toplandı

Belediye Meclisi Toplandı

1 saat önce

Menteşe Belediyesi 2019 yılın ilk toplantısını Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Başkanlığında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleştirdi.

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Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda denetim komisyonu seçimleri yapıldı. Kapalı zarf usulü yapılan seçimlerde Leyla Ersöz, Cumhur Çoban, Celal Orhan, Miraç Özcan ve Özlem Özben Dural Denetim Komisyonuna seçildi.

Toplantının son maddesinde yer alan Atapark konusunun, uzlaşma yoluyla tahliye edilmesine yönelik karar alınması için de inceleme ve plan bütçe komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:06 Kaynak: Bültenler

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