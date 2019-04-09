Son Dakika Haberleri: Belediye Meclisi Toplantı

Belediye Meclisi Toplantı

56 dakika önce

Kilis Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut başkanlığında toplandı.

Belediye Meclisi Toplantı, System.String[]
Kilis Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut başkanlığında toplandı.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, başkanlığında 31 belediye meclis üyeleri toplantı. Meclis açılışında en genç iki üye meclis katipliğini yürütürken, komisyonlara, katipliği, encümen üyeliğine ve meclis başkan vekilliğine seçimleri yapıldı. Kilis'in merkez nüfusunun 100 bini aşması nedeniyle önceki döneme oranla 6 belediye meclisinin artmasıyla birlikte belediye meclisi üyesinin sayısı 31'e yükselmişti. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:34 Kaynak: İHA

Kilis, Mehmet Abdi Bulut, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Belediye Personeli İçin Mesaj Yayımladı Fatma Çalkaya Başkanlık Görevini Adaylığı Düşürülen Eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan Devraldı Baykal'dan Hükümete Çağrı: Sonuçlar Hemen İlan Edilmeli Bahçeli'nin Seçim Tekrarı Çıkışına İmamoğlu'ndan Yanıt: O Zaman İki Ayda Bir Seçim Yapalım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:30:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Meclisi Toplantı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]