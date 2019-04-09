Belediye Meclisi Toplantı

Kilis Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut başkanlığında toplandı.

Kilis Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut başkanlığında toplandı.



Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, başkanlığında 31 belediye meclis üyeleri toplantı. Meclis açılışında en genç iki üye meclis katipliğini yürütürken, komisyonlara, katipliği, encümen üyeliğine ve meclis başkan vekilliğine seçimleri yapıldı. Kilis'in merkez nüfusunun 100 bini aşması nedeniyle önceki döneme oranla 6 belediye meclisinin artmasıyla birlikte belediye meclisi üyesinin sayısı 31'e yükselmişti. - KİLİS

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