Belediye Meclisi toplantısı öncesi bir araya geldiler - Son Dakika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Temmuz ayı Bilecik Belediye Meclisi toplantısı öncesi meclis üyleriyle bir araya geldi.
AK Parti Bilecik İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya, Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk de katıldı. Temmuz ayı Bilecik Belediye Meclis toplantısı 1'inci birleşimi öncesi gündem maddelerini değerlendiren AK Parti heyeti, verilebilecek ek gündem maddeleri hakkında fikir alışverişinde bulundular. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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