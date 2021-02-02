Belediye Meclisinde 'Boğaziçi' gerginliği (YENİDEN) - Son Dakika
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Belediye Meclisinde 'Boğaziçi' gerginliği (YENİDEN)

02.02.2021 22:53
Belediye Meclisinde 'Boğaziçi' gerginliği (YENİDEN)

Belediye Meclisinde 'Boğaziçi' gerginliğiMANİSA Yunusemre Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısına Boğaziçi Üniversitesi tartışması damga vurdu.

Belediye Meclisinde 'Boğaziçi' gerginliği

MANİSA Yunusemre Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısına Boğaziçi Üniversitesi tartışması damga vurdu. AK Parti'li Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, gündem dışı söz alarak Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren gruba selam gönderen CHP Grup Başkanvekili Bülent Mersinli ile tartıştı. Meclis gündemine dönmesi konusunda kendisini uyaran başkan Çerçi'nin üzerine yürüyen Mersinli salondan çıkartıldı.

Manisa'nın Yunusemre Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısı gerginliğe sahne oldu. Meclise, AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile CHP Grup Başkanvekili Bülent Mersinli arasında yaşanan Boğaziçi Üniversitesi tartışması damga vurdu. Gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Bülent Mersinli, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren öğrencilere selam gönderdi. Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin tepkisi sert oldu. CHP'li Mersinli'ye, İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamayı hatırlatan Başkan Çerçi, orada eylem yapanlardan sadece 15'inin öğrenci olduğunu, geri kalan kişilerin ise DHKP-C, MLKP ve PKK terör örgütleriyle ilgili önceden adli işlem yapıldığını söyledi ve kınadığını belirtti.

Başkan Çerçi, Bu bir ülke meselesi. Bu meclisin gündemi değil, ben selam göndermiyorum, kınıyorum. Ben milliyetçiyim, muhafazakarım, millete ve devlete sonuna kadar sahip çıkıyorum. Eşkıyaya geçit vermem. DHKP-C'si, PKK'sı hepsi içinizde. Burası Yunusemre haddi bil diye konuştu.

Karşılıklı 'Haddini bil' söylemleri üzerine yaşanan tartışma üzerine tansiyon yükseldi. CHP'li Mersinli'yi konuyu kapatıp meclis gündemine dönme hususunda uyaran Başkan Çerçi, Meclis Başkanlığı yetkisini kullanarak, CHP'li Mersinli'nin meclisten çıkmasını istedi. CHP'li Mersinli'nin tepkisi üzerine masadan kalkan Başkan Çerçi, Mersinli'nin üzerine yürüdü. Diğer meclis üyelerinde karışmasıyla büyüyen tartışma, CHP grubunun meclisi terk etmesi üzerine son buldu. 5 dakikalık aranın ardından başlayan mecliste, İYİ Parti üyeleri meclisi terk etti.

Belediye Meclisinde 'Boğaziçi' gerginliği (YENİDEN)
Belediye Meclisinde 'Boğaziçi' gerginliği (YENİDEN)
Belediye Meclisinde 'Boğaziçi' gerginliği (YENİDEN)
Belediye Meclisinde 'Boğaziçi' gerginliği (YENİDEN)
Belediye Meclisinde 'Boğaziçi' gerginliği (YENİDEN)
Belediye Meclisinde 'Boğaziçi' gerginliği (YENİDEN)
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Çerçi, Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Meclisinde 'Boğaziçi' gerginliği (YENİDEN) - Son Dakika


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