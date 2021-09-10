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Belediye meclisinde "heval" krizi yaşandı! CHP'li vekiller MHP'li ismin üzerine yürüdü - Son Dakika

Belediye meclisinde "heval" krizi yaşandı! CHP'li vekiller MHP'li ismin üzerine yürüdü

10.09.2021 15:43

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisinde, MHP'li meclis üyesi Tufan Nenni'nin CHP'lilere yönelik, "Atatürk'ün askerleri olarak çıktığınız yolu Abdullah Öcalan'ın hevalleri olarak bitirdiniz" sözleri üzerine, CHP'li meclis üyeleri çok sinirlenip Nenni'nin üzerine yürüdü. Çıkan gerginlik, diğer meclis üyeleri ve zabıta ekiplerinin araya girmesiyle büyümeden durduruldu.

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisinin Eylül Ayı 2. Oturumu gerçekleştirildi. Programın dilek ve temenniler bölümünde söz alan MHP'li meclis üyesi Tufan Nenni, önceki gün Büyükşehir Belediye Meclisinde yaşananları eleştirip, "Bize demokrasi dersi verenler, ağzını açtıklarında özgürlükten dem vuranlar, dün sınıfta kaldılar. Bir belediye başkanının mikrofonunu kapatıp, konuşmasını engelleyerek demokrasi dersinden sınıfta kaldılar" ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'IN HEVALLERİ OLDUNUZ"

"Burada sadece bir tiyatro oynanıyor" diyen Nenni, "CHP'li arkadaşlarıma geçen gün de söylemiştim. CHP'nin Akdeniz Belediyesindeki tek görevi, HDP'nin destekçisi olmak ve Büyükşehir Belediyesine bir laf söylendiğinde bunları engellemek, başka bir icraatları yok. Sizler Atatürk'ün askerleri olarak çıktığınız yolu, Abdullah Öcalan'ın hevalleri olarak bitirdiniz" diye konuştu.

Belediye meclisinde 'heval' gerginliği! CHP'liler MHP'li ismin üzerine yürüdü

BİRBİRLERİNİN ÜZERLERİNE YÜRÜDÜLER

Nenni'nin bu sözlerine CHP'li ve HDP'li meclis üyeleri tepki gösterdi. CHP'li bazı meclis üyeleri Nenni'nin üzerine yürüdü. Meclisi yöneten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın sık sık "Sakin olun" uyarılarının ardından yaşanan gerginlik, diğer meclis üyeleri ve zabıta ekiplerinin araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı.

"SEÇTİĞİNİZ İNSANLAR İSTİKLAL MARŞI OKUMUYOR"

MHP'li meclis üyesi Nenni ise yaşanan olaylara tepkisini, "İstiklal Marşı okunmuyor, gözümüzün içine baka baka siz bunu gururla izliyorsunuz. Yazıklar olsun size. Ey CHP'liler şurada seçtiğiniz insanlar İstiklal Marşı okumuyor gözünüze bakarak. Siz bunu yutuyorsunuz" sözleriyle sürdürdü.

Belediye meclisinde heval krizi yaşandı! CHP'li vekiller MHP'li ismin üzerine yürüdü

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Akdeniz, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Belediye meclisinde 'heval' krizi yaşandı! CHP'li vekiller MHP'li ismin üzerine yürüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye meclisinde "heval" krizi yaşandı! CHP'li vekiller MHP'li ismin üzerine yürüdü - Son Dakika
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