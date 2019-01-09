Belediye Memurlarının Seçim Heyecanı
1 saat önce
Kütahya'nın Simav ilçesinde, belediye memur çalışanları temsilcisini seçti.
Kütahya
'nın Simav
ilçesinde, belediye memur çalışanları temsilcisini seçti. Belediye Kültür Servisi'nde görevli Mustafa Teneke, oy birliği ile memur temsilcisi seçildi.
Yapılan demokratik ve şeffaf seçim sonucu bir konuşma yapan Teneke " Mesai arkadaşlarımın teveccühü beni duygulandırdı, onlara layık olmaya çalışacağım, desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.
Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan
, Belediye çalışanlarının dilek ve şikayetlerinin yanı sıra yeni projelerin sunulmasını istediklerinin belirterek, memur arkadaşlarını temsil edecek olan Mustafa Teneke'ye, görevinde başarılar dilediğini ifade etti. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:45 Kaynak: İHA
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