Son Dakika Haberleri: Belediye Misafirhanesinde Yangın

Belediye Misafirhanesinde Yangın

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde belediyeye ait misafirhanede yangın çıktı.

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ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde belediyeye ait misafirhanede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında misafirhane büyük hasar gördü.

İlçenin Çanakçı mevkisinde, kısa film çekmek için gelen ekibin kaldığı belediye misafirhanesinde yangın çıktı. Alevleri fark eden misafirler güçlükle dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Misafirhane kullanılmaz hale gelirken, ekipler elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlattı. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:18 Kaynak: DHA

İtfaiye, Tut, Adıyaman, Güncel
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