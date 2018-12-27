Belediye Misafirhanesinde Yangın
1 saat önce
ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde belediyeye ait misafirhanede yangın çıktı.
ADIYAMAN'ın Tut
ilçesinde belediyeye ait misafirhanede yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında misafirhane büyük hasar gördü.
İlçenin Çanakçı
mevkisinde, kısa film çekmek için gelen ekibin kaldığı belediye misafirhanesinde yangın çıktı. Alevleri fark eden misafirler güçlükle dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Misafirhane kullanılmaz hale gelirken, ekipler elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlattı. - Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:18 Kaynak: DHA
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