Belediye muhtarı sokağa atıyor - Son Dakika

Belediye muhtarı sokağa atıyor

Muhtar Göktürk Güngör: "Belediye hizmet verdiğim binayı boşaltmamı istiyor"

ADANA - Adana'da Çukurova Belediyesi park içerisinde belediyeye ait binada hizmet veren Güzelyalı Mahalle Muhtarına binayı boşaltması için tebligat gönderdi.

Çukurova Belediyesi ilçede 3 numaralı park içinde hizmet veren Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör'e, "Bina artık Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından kullanılacağından kişisel eşyalarınızı alarak binayı 7 iş günü içinde boşaltınız" yazılı tebligat gönderdi.

Muhtar Güngör, düzenlediği basın toplantısında muhtarlık binasının belediyeye ait olduğunu ancak kendisinin de halka hizmet ettiğini bu binanın 31 yıldır muhtarlık binası olarak hizmet verdiğini bu uygulamanın kasıtlı yapıldığını söyledi. Güngör, kararın tamamen siyasi olduğunun altını çizerek, "Bu karar alınırken amaç halka hizmet olsa bize başka bir yer gösterilir ancak bu da yapılmıyor. Belediye bizi kapı dışarı ediyor. Eğer belediyenin bir birimine yer aranıyorsa, bir çok parkta elektrik ve su parası bile ödemeyen çok sayıda işletme var bunların biri alınabilir. Bana verilen süre doldu. Ancak ben muhtarlık binasını boşaltmayacağım. Gelip boşaltırlarsa bu parka çadır kurup halka hizmete devam edeceğim."