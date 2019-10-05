Son Dakika Haberleri: Belediye muhtarlarla istişara toplantısı düzenledi
Son Dakika Güncel Haber

Belediye muhtarlarla istişara toplantısı düzenledi

21 dakika önce

Adıyaman Belediyesi mahallelerdeki sorunları ortadan kaldırmak için muhtarlar ile araya geldi.

Belediye muhtarlarla istişara toplantısı düzenledi, System.String[]

Adıyaman Belediyesi mahallelerdeki sorunları ortadan kaldırmak için muhtarlar ile araya geldi.


Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın talimatıyla sorunları merkezinden halletmeye çalışan belediye yetkilileri, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelip, mahallelerin sorunları üzerine görüş alışverişinde bulundu.


Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından rutin olarak gerçekleştirilen ve Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken, Özel Kalem Müdürü Nevzat Yıldırım, Muhtarlık İşleri Müdiresi Aysun Hallaç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel, İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Mehmet Şevket Baybatmaz ile il merkezindeki mahallelerin muhtarları katıldı.


Muhtarlardan mahallelerinin eksikleri hakkında bilgiler alan belediye yetkilileri, söz konusu sorunları tek tek not alarak, en kısa sürede çözülmesi için çalışmalara başlanacağını belirtti.


Toplantıya katılan mahalle muhtarları ise bu tür toplantıların önemine vurgu yaptı. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş yerinin önündeki 2 ağacı kestiği iddia edilen esnafa, 50 bin TL para cezası kesildi
İBB'den İstanbul için kritik uyarı: Fırtınada ikinci dalga geliyor Hong Kong'da ortalık karıştı! Göstericiler polisi ateşe verdi Son Dakika: MEB, Suriyeli öğrencinin intiharıyla ilgili haberleri yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 15:51:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye muhtarlarla istişara toplantısı düzenledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]