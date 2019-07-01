Son Dakika Haberleri: Belediye'nin bir yıldır süren akaryakıt sıkıntısı çözüldü
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Belediye'nin bir yıldır süren akaryakıt sıkıntısı çözüldü

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesi Belediyesinin borçlarından dolayı bir yıldır süregelen akaryakıt sıkıntısı, ödenen borçlarla birlikte aşıldı.

Belediye'nin bir yıldır süren akaryakıt sıkıntısı çözüldü, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesi Belediyesinin borçlarından dolayı bir yıldır süregelen akaryakıt sıkıntısı, ödenen borçlarla birlikte aşıldı.

Sivas'ın Ulaş Belediyesi, belediyeye ait akaryakıt istasyonunda biriken borçlardan dolayı yaklaşık 1 yıldır akaryakıt temininde ciddi sıkıntılar yaşıyordu. 31 Mart seçimlerinden sonra seçilerek görevi devralan Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, yaklaşık 3 ay içerisinde 300 bin TL'lik akaryakıt borcunu ödeyerek akaryakıt istasyonunu yeniden aktif hale getirdi.

İlbey yaptığı açıklamada, "Kapanan akaryakıt istasyonundan dolayı özellikle çiftçilerimiz büyük sıkıntı çekiyordu. Uzak notalardaki akaryakıt istasyonlarına gitmek zorunda kalıyorlardı. Akaryakıt istasyonumuzun sıkıntılarını gidererek istasyonu yeniden aktif hale getirdik."

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Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:24 Kaynak: İHA
Sivas, Güncel
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