Düzce Belediyesi'ne bağlı sosyal tesisler hizmete açıldı - Son Dakika

Düzce Belediyesi'ne bağlı sosyal tesisler hizmete açıldı

Yeni normalleşme süreci kapsamında belediyeye ait sosyal tesislerin yeniden hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Yeni normalleşme süreci kapsamında belediyeye ait sosyal tesislerin yeniden hizmet vermeye başladığı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında uzun süredir hizmet veremeyen Erguvan Sosyal Tesisleri, 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Kusursuz Kafe işletmelerinin bugün yeniden faaliyete geçtiği belirtildi. Açıklamada, tesislerde koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyumlu şekilde tüm önlemlerin alındığı vurgulanarak, işletmelerin sabah 08.00 ile akşam 19.00 saatleri arasından Düzcelilere hizmet vereceği kaydedildi.

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