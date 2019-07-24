Belediye'nin yaz kurslarına büyük ilgi
47 dakika önce
Hakkari Belediyesinin Haziran ayında çocuklara ve gençlere yönelik ücretsiz olarak başlattığı yaz kursları büyük ilgi görüyor.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:57 Kaynak: İHA
Belediyesinin Haziran ayında çocuklara ve gençlere yönelik ücretsiz olarak başlattığı yaz kursları büyük ilgi görüyor.
Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte Çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan ve alanında uzman eğitmenler tarafından sportif, sanatsal ve kültürel alanlarda 7 ayrı branşta hizmet veren kurslardan 380 kursiyer faydalanıyor. Belediyenin yaz kurslarının Eylül
ayına kadar devam edecek. - HAKKARİ
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