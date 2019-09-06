Son Dakika Haberleri: Belediye okul bahçelerinde temizlik ve bakım çalışması yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Belediye okul bahçelerinde temizlik ve bakım çalışması yaptı

42 dakika önce

Karaman Belediyesi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okul bahçelerinde genel temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Belediye okul bahçelerinde temizlik ve bakım çalışması yaptı, System.String[]

Karaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz tatili boyunca kullanılmayan okul bahçelerinde ve çevresinde genel temizlik çalışması başlattı. Öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için gerçekleştirilen temizlik faaliyetinde yabani otlar biçildi, çöp ve atıklar toplanarak okul bahçeleri hamarat süpürücülerle temizlendi.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, eğitime her zaman destek verdiklerini belirterek: "Karaman Belediyesi olarak her fırsatta eğitime dolayısı ile geleceğimiz olan çocuklarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Okulların açılmasına az bir süre kala Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz okul bahçelerinde genel temizlik çalışması başlattı. Bizim tespit ettiğimiz ve gelen taleplere göre ekiplerimizi okullara gönderiyoruz. Bu faaliyet kapsamında yol süpürme araçları okul bahçelerini ve okul girişlerini temizliyor, ekiplerimiz de yaz aylarında uzayan yabani otların temizliğini yapıyor. Çocuklarımızın rahat ve sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Karaman Belediyesi, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:43 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yorumladı: İstanbul seçimlerinin intikamı
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak kara devriyesi için tarih verdi Son dakika: İmamoğlu, Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının üst mahkemede bozulacağına inandığını söyledi Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına AK Parti'den ilk yorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:25:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye okul bahçelerinde temizlik ve bakım çalışması yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]