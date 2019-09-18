Son Dakika Haberleri: Belediye okul yolunu asfaltladı
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Belediye okul yolunu asfaltladı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yolların kalitesini arttırmak, trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarına devam ediyor.

Belediye okul yolunu asfaltladı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yolların kalitesini arttırmak, trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarına devam ediyor.


Bu yönde yürütülen çalışmalar kapsamında İmam Hatip Lisesi yolunda sıcak asfalt çalışması yaptı. Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kırsal ve şehir merkezinde yolların kalitesini artırmak ve vatandaşlara rahat ve güvenli bir ulaşım hizmeti sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yolu sıcak asfaltla kaplandı.


Belediye ekipleri, daha önce kilitli taş olan Doktor Kemal Tabak Caddesinde yol genişletme çalışmalarının yanı sıra altyapıyı da yenilediklerini ve asfalt dökmeye başlayacaklarını belirtti. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:46 Kaynak: İHA
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