Belediye otobüs şoförlerine biliçlendirme ve motivasyon eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye otobüs şoförlerine biliçlendirme ve motivasyon eğitimi - Son Dakika

Belediye otobüs şoförlerine biliçlendirme ve motivasyon eğitimi

16 dakika önce

Karaman Belediyesi Kent Konseyi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı belediye otobüs şoförlerine, bilinçlendirme ve motivasyon eğitimi verdi.

Belediye otobüs şoförlerine biliçlendirme ve motivasyon eğitimi, System.String[]

Belediye hizmetlerinde halkın memnuniyetini ön planda tutan Karaman Belediyesi, hizmet içi eğitimi seminerlerine devam ediyor. Bu bağlamda Karaman Belediyesi Kent Konseyi Trafik Meclisi tarafından belediye otobüs şoförlerine hizmet içi eğitim veriliyor. İki hafta sürecek eğitimlerde şoförlere; Trafik Kuralları, Trafik Psikolojisi, Trafik Adabı, Meslek Etiği, Kent ve Hemşehricilik Bilinci gibi konularda bilinçlendirme ve motivasyon eğitimi verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman Belediyesi tarafından ilk defa bu kadar kapsamlı ve detaylı bir eğitim verildiğini belirtti. Bu eğitimlerle hizmet kalitesinin artırılmasını hedeflediklerini söyleyen Başkan Kalaycı: "Kent Konseyi ile birlikte Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı belediye otobüs şoförlerine hizmet içi eğitim semineri düzenledik. Konusunda uzman akademik birimler tarafından şoförlerimize trafik kurallarından yolcularla iletişime kadar birçok farklı konuda eğitim verilecek. 20 Mart tarihine kadar devam edecek eğitimin sonunda hizmet kalitemizin daha da artacağını düşünüyoruz. Bu programda emeği geçen Karaman Kent Konseyi Trafik ve Ulaşım Meclisine ve eğitim veren akademisyen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür eğitim seminerlerine belediyemizin diğer birimlerinde de devam edeceğiz" dedi.

Karaman Belediyesi, Kent Konseyi, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:07 Kaynak: Bültenler
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