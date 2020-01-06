Belediye otobüsleri 1 yılda 26 bin 903 bin 802 kilometre yol yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Belediye otobüsleri 1 yılda 26 bin 903 bin 802 kilometre yol yaptı - Son Dakika

Belediye otobüsleri 1 yılda 26 bin 903 bin 802 kilometre yol yaptı

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'ye ait 89 hatta çalışan, 336 çevre dostu CNG yakıtlı belediye otobüsü, 1 yılda 26 bin 903 bin 802 kilometre yol gitti.

Belediye otobüsleri 1 yılda 26 bin 903 bin 802 kilometre yol yaptı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'ye ait 89 hatta çalışan, 336 çevre dostu CNG yakıtlı belediye otobüsü, 1 yılda 26 bin 903 bin 802 kilometre yol gitti.


UlaşımPark, Kocaeli'nin 12 ilçesine hizmet sağladığı otobüsleri ile 2019 yılında da vatandaşların memnuniyetini kazanmayı başardı. UlaşımPark otobüsleri 1 yılda dünyayı 672 kez dolaşmayla eşdeğer olan 26 bin 903 bin 802 kilometre yol gitti. 2020 yılında da hizmetlerine devam edecek olan yeşil belediye otobüsleri, kentin ulaşımını büyük bir ölçüde hafifleterek vatandaşların memnuniyetlerini kazanmaya devam ediyor. UlaşımPark, 1 yılda toplamda 20 milyon 136 bin 241 yolcuyu gitmek istedikleri yere rahat, temiz ve tam vaktinde ulaştırdı. Mevsimlik otobüsleri ile vatandaşları denize, Kocaelispor'un maçlarında vatandaşları stadyuma, üniversite hatlarından olan 280 ile Sakarya Üniversitesine yolcularının ulaşımını gerçekleştirdi. UlaşımPark, çevre dostu otobüsleri ile yolcularına konforlu bir yolculuk imkanı sunarak vatandaşların ulaşımlarındaki ilk tercihlerinden oldu.


2019 yılında otobüsler birçok farklı noktaya sefer düzenledi. Toplamda 89 hatta 12 ilçede hizmet sağlayan otobüsler 1 yılda toplamda 900 bin 984 sefer düzenledi. Gerçekleştirilen seferlerde yıl boyunca yolcuların memnuniyetleri düşünülerek çeşitli revizeler yapıldı. Havalimanı seferleri ve İstanbul Kartal seferleri, yolcuların en çok tercih ettiği hatlar oldu. 2019 yılında birçok farklı noktaya sefer düzenleyen otobüsler 2020 yılında da vatandaşların konforu ve isteği doğrultusunda sefer düzenleyecek. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yerli otomobille ilgili dikkat çeken araştırma! Satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89
Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar Dehşet saçtığı halde tahliye edilen çocuğun, hakim annesi, kendisine yöneltilen soruya cevap veremedi Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri
19:00 Fotoğraflarla Avustralya'yı 'kül eden' dev yangın - Son Dakika Haber
19:00 İstanbul Üniversitesi öğrencileri intihar eden arkadaşları Sibel Ünli'yi andı - Son Dakika Haber
18:56 Kahramanmaraş'ta bağ evlerini soyan şahıs tutuklandı - Son Dakika Haber
18:51 Cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika Haber
18:48 Dikkatsiz sürücü kazaya yol açtı - Son Dakika Haber
18:23 15 sene önce çocuğunu kuruturken farketti! Günde en az 200 gram pudra yemeden duramıyor - Son Dakika Haber
18:02 TEM'de trafik kazası! Edirne istikameti kapandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 19:03:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye otobüsleri 1 yılda 26 bin 903 bin 802 kilometre yol yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]