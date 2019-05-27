Son Dakika Haberleri: Belediye otobüsleri bayramda ücretsiz

Belediye otobüsleri bayramda ücretsiz

5 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri AŞ'ye (MOTAŞ) ait otobüs ve trambüslerin Ramazan Bayramı'nın ilk günü kent genelindeki tüm hatlarda ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

Belediye otobüsleri bayramda ücretsiz, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri AŞ'ye (MOTAŞ) ait otobüs ve trambüslerin Ramazan Bayramı'nın ilk günü kent genelindeki tüm hatlarda ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nda, vatandaşların sorun yaşamamaları için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi tedbirler alındı.
Ramazan Bayramı'nın başladığı 4 Haziran Salı günü, özel halk otobüsleri hariç, MOTAŞ'a ait toplu taşıma araçları mezarlıklar başta olmak üzere Malatya genelindeki tüm hatlarda gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.
Şehir Mezarlığı hattında arife günü de ücretsiz hizmet verilecek
Ayrıca, MOTAŞ tarafından, 3 Haziran Pazartesi gününe denk gelen Arife Günü'nden itibaren Şehir Mezarlığı hattına ücretsiz ek seferler konularak, vatandaşların daha rahat bir şekilde mezarlığa ulaşmaları sağlanacak.
Şehir Mezarlığı giriş ve çıkışlarında da herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli tedbirler önceden alınacak.
Vatandaşlar, "502 2 502" numaralı MOTAŞ çağrı merkezini arayarak otobüs seferleri ile bilgi alabilecek ve şikayetlerini bildirebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:49 Kaynak: AA
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