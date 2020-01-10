Belediye otobüsleri fuar alanına kadar hizmet verecek - Son Dakika

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Belediye otobüsleri fuar alanına kadar hizmet verecek
6 saat önce
Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde bulunan Adıyaman Fuar Alanında düzenlenecek olan 5. Gıda-Yöresel Ürünler Fuarı için belediye otobüslerinin fuar alanına kadar hizmet verecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:59 Kaynak: İHA
Adıyaman- Kahta karayolu üzerinde bulunan Adıyaman Fuar Alanında düzenlenecek olan 5. Gıda-Yöresel Ürünler Fuarı için belediye otobüslerinin fuar alanına kadar hizmet verecek.
10-19 Ocak tarihleri arasında Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde bulunan Adıyaman Fuar Alanı'nda düzenlenecek olan 5. Gıda-Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı için ulaşım sorununu ortadan kaldıran Adıyaman Belediyesi, fuar süresince belediye otobüslerinin fuar alanına otobüs kaldırılacağını açıkladı. Fuar süresi boyunca her gün 10.00 ila 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. - ADIYAMAN
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