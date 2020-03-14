Belediye otobüsleri korona virüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye otobüsleri korona virüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

Belediye otobüsleri korona virüse karşı dezenfekte edildi

6 saat önce

Amasya'da belediye ekipleri tarafından özel halk otobüsleri korona virüse karşı dezenfekte edildi.

Belediye otobüsleri korona virüse karşı dezenfekte edildi, System.String[]

Amasya'da belediye ekipleri tarafından özel halk otobüsleri korona virüse karşı dezenfekte edildi.


Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Amasya Belediyesi Özel Halk otobüsleri dezenfekte edildi. Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selim Keleş, "İlimizde genel ilaçlama kapsamında otobüslerimizi, toplu taşıma araçlarımızı biz duraklarımızı da yaptık. Şuan itibariyle otobüslerimizi ilaçlıyoruz. Hijyenik bir ortam sağlamak için vatandaşlarımızın daha temiz bir toplu taşıma kullanması amacıyla biz bu bölgeleri, otobüsleri, toplu olan bütün yerleri ilaçlıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz, devam da ettireceğiz" dedi.


Korona virüse karşı önlemlerin artırılarak devam edeceği öğrenildi. - AMASYA

Amasya Belediyesi, Amasya, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:32 Kaynak: İHA
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