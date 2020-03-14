Belediye otobüsleri korona virüsüne karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Genel Belediye otobüsleri korona virüsüne karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

Belediye otobüsleri korona virüsüne karşı dezenfekte edildi

6 saat önce

Belediye otobüsleri korona virüsüne karşı dezenfekte edildi Amasya'da belediye ekipleri tarafından özel halk otobüsleri korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

Belediye otobüsleri korona virüsüne karşı dezenfekte edildi

AMASYA - Amasya'da belediye ekipleri tarafından özel halk otobüsleri korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Amasya Belediyesi Özel Halk otobüsleri dezenfekte edildi.

Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selim Keleş, "İlimizde genel ilaçlama kapsamında otobüslerimizi, toplu taşıma araçlarımızı biz duraklarımızı da yaptık. Şuan itibariyle otobüslerimizi ilaçlıyoruz. Hijyenik bir ortam sağlamak için vatandaşlarımızın daha temiz bir toplu taşıma kullanması amacıyla biz bu bölgeleri, otobüsleri, toplu olan bütün yerleri ilaçlıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz, devam da ettireceğiz" dedi.

Korona virüse karşı önlemlerin artırılarak devam edeceği öğrenildi.

Belediye otobüsleri korona virüsüne karşı dezenfekte edildi

Amasya Belediyesi, Amasya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:59 Kaynak: İHA
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