Belediye Otobüslerinde Öğrencilere İndirim

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediye otobüslerinde "Akıllı Kart" kullanan öğrencilerin 1,5 liraya seyahat edeceğini bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediye otobüslerinde "Akıllı Kart" kullanan öğrencilerin 1,5 liraya seyahat edeceğini bildirdi.



Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelinde hizmet veren belediye otobüslerinde yeni yılın başlamasıyla öğrenci biletlerini 1,5 lira olarak belirlediklerini ifade etti.



Öğrenciler için ilk kart alımlarında alınan ücreti de kaldırdıklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:



"2019 yılının ilk müjdesini öğrenci kardeşlerimize verelim istedik. Kırşehir'de toplu taşıma araçlarını en çok kullanan öğrencilere yeni yıl itibarıyla biniş ücretleri 1,5 lira olarak uygulanacak, ilk kart ücretleri de almayacağız. Kırşehir Belediyesi olarak her zaman yeniliklere, güzelliklere, kolaylıklara öncü olduk. Öğrencilerimizin hayatını kolaylaştıracak, onları mutlu ve huzurlu edecek her projenin altına imzamızı atıyoruz."

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