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Son Dakika Güncel Belediye otobüslerinin güzergahı değiştirildi

Belediye otobüslerinin güzergahı değiştirildi

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Adıyaman Üniversitesi önünde sürdürülen köprülü kavşak çalışmalarından dolayı belediye otobüslerinin güzergahının geçici olarak değiştirildiği belirtildi.

Belediye otobüslerinin güzergahı değiştirildi, System.String[]

Adıyaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Adıyaman Üniversitesi önünde sürdürülen köprülü kavşak çalışmalarından dolayı belediye otobüslerinin güzergahının geçici olarak değiştirildiği belirtildi.


Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarı Adıyaman Üniversitesi önünde sürdürülen köprülü kavşak çalışmalarından dolayı Adıyaman Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu otobüslerinin güzergahının geçici olarak değiştirildiği açıklandı.


Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Hem çevreyolu, hem de Atatürk Bulvarı üzerinde hizmet veren belediye otobüslerinin geçici olarak kullanacakları yeni güzergahı değiştirildi. Güzergah, Karaali Köprüsünden gelen araçlar 3021. sokak üzerinden Atatürk Bulvarının kuzeyine yönelecek ve buradan 30151. sokak istikametine devam ederek 30173. sokak üzerinden Kredi Yurtlar Kurumu ve Adıyaman Üniversitesi'nin B girişinden tekrar 30173. sokak yönüne devam edecek. Buradan itibaren eski güzergaha kullanacak olan otobüsler, küçük sanayi sitesi kavşağına ulaşım sağlayacak" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:17 Kaynak: İHA
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