Son Dakika Haberleri: Belediye otobüslerinin güzergahı geçici olarak değiştirildi
Son Dakika Güncel Belediye otobüslerinin güzergahı geçici olarak değiştirildi

Belediye otobüslerinin güzergahı geçici olarak değiştirildi

52 dakika önce

Adıyaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Adıyaman Üniversitesi önünde sürdürülen battı-çıktı çalışmalarından dolayı belediye otobüslerinin güzergahının geçici olarak değiştirildiği belirtildi.

Belediye otobüslerinin güzergahı geçici olarak değiştirildi, System.String[]

Adıyaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Adıyaman Üniversitesi önünde sürdürülen battı-çıktı çalışmalarından dolayı belediye otobüslerinin güzergahının geçici olarak değiştirildiği belirtildi.


Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarı Adıyaman Üniversitesi önünde sürdürülen battı-çıktı çalışmalarından dolayı Adıyaman Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu otobüslerinin güzergahının geçici olarak değiştirildiği açıklandı. Yapılan açıklamada Atatürk Bulvarı üzerinde ve 3. Çevreyolu'nda hizmet veren otobüslerin geçici olarak Altınşehir'in güney kısmından başlayarak, Karaali Köprüsü oradan da Eğriçay Parkı ve son olarak Atatürk Bulvarı güzergahını kullanacağı açıklandı. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:29 Kaynak: İHA
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