Son Dakika Haberleri: Belediye otobüsü alev alev böyle yandı
Son Dakika 3. Sayfa Belediye otobüsü alev alev böyle yandı - Son Dakika

Belediye otobüsü alev alev böyle yandı

6 saat önce

Belediye otobüsü alev alev böyle yandıDÜZCE - Düzce'de seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başlayan belediye otobüsü alev alev yandı.

Belediye otobüsü alev alev böyle yandı

DÜZCE - Düzce'de seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başlayan belediye otobüsü alev alev yandı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Düzce kent merkezi ile Kalıcı Konutlar arasında sefer yapan Sinan T. idaresindeki belediye otobüsünün seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden Sinan T. aracı durdurdu. Araçta bulunan yolcular panikle dışarı çıkarken, otobüsün motor kısmı alev alev yanmaya başladı. Otobüsün yandığını görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, otobüs kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Belediye otobüsü alev alev böyle yandı

İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yavru köpekleri çuvala koyup, lağım çukuruna attılar
Benzine yapılan zam sonrası İran karıştı! Protesto gösterileri büyüyor İran'da göstericiler belediye binasını ateşe verdi Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kaza yaptı: 4 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 22:26:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye otobüsü alev alev böyle yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]