Belediye Otobüsü Devrildi: 25 Yaralı
1 saat önce
Gaziantep'te Beykent-Düztepe hattında yolcu taşıyan ve kontrolden çıkan belediye otobüsü devrildi.
Gaziantep
'te Beykent- Düztepe
hattında yolcu taşıyan ve kontrolden çıkan belediye otobüsü devrildi. İlk bilgilere göre, kazada yaralanan 25 kişi kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:11 Kaynak: İHA
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