Son Dakika Haberleri: Belediye Otobüsü Devrildi: 25 Yaralı

Belediye Otobüsü Devrildi: 25 Yaralı

1 saat önce

Gaziantep'te Beykent-Düztepe hattında yolcu taşıyan ve kontrolden çıkan belediye otobüsü devrildi.

Belediye Otobüsü Devrildi: 25 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'te Beykent- Düztepe hattında yolcu taşıyan ve kontrolden çıkan belediye otobüsü devrildi. İlk bilgilere göre, kazada yaralanan 25 kişi kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:11 Kaynak: İHA

Gaziantep, Düztepe, Güncel
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