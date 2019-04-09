Belediye Otobüsü Devrildi: 25 Yaralı
33 dakika önce
Belediye otobüsü devrildi: 25 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te Beykent-Düztepe hattında yolcu taşıyan ve kontrolden çıkan belediye otobüsü devrildi.
Belediye otobüsü devrildi: 25 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep
'te Beykent- Düztepe
hattında yolcu taşıyan ve kontrolden çıkan belediye otobüsü devrildi. İlk bilgilere göre, kazada yaralanan 25 kişi kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:43 Kaynak: İHA
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