Son Dakika Haberleri: Belediye Otobüsü Hafif Ticari Araca Çarptı: 2 Yaralı

Belediye Otobüsü Hafif Ticari Araca Çarptı: 2 Yaralı

39 dakika önce

Samsun'da özel halk otobüsünün hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Belediye Otobüsü Hafif Ticari Araca Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Samsun'da özel halk otobüsünün hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 17.30 sıralarında İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi Uzunyazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin S. idaresindeki 55 BBL 45 plakalı halk otobüsü önünde seyir eden Cengiz B.'nin kullandığı 55 DE 287 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anını anlatan otobüs şoförü Selahattin S., "Ben Samsun yönüne doğru gidiyordum. Önümdeki araç yavaşlayınca ben sol tarafa geçtim onu geçmek için. Önümdeki araç da sinyal vermeden sola dönünce fren yapmama rağmen arkadan çarptım. 2 vatandaşımız yaralandı. İnşallah önemli bir şeyleri yoktur" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:51 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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