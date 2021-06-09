GAZİANTEP BELEDİYE OTOBÜSÜ, HAREKET HALİNDEYKEN ALEV ALDI - Son Dakika

GAZİANTEP'te, hareket halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın, paniğe yol açtı. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Büyükşehir Belediyesi'ne ait 27 AIS 84 plakalı yolcu otobüsü, Fevzi Çakmak Bulvarı'na geldiğinde motor bölümünden alev aldı. Yolcuların uyarısı üzerine otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekti. Yolcular tahliye edilirken, yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yapıldı. Çağırılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA
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