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Küçükçekmece'de belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika

Küçükçekmece'de belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı: 11 yaralı

21.07.2021 19:10

Küçükçekmece'de kavşaktan dönüş yapan belediye otobüsü ile dolmuşun çarpıştığı kazada 5'i çocuk 11 yolcu yaralandı.

Küçükçekmece'de kavşaktan dönüş yapan belediye otobüsü ile dolmuşun çarpıştığı kazada 5'i çocuk 11 yolcu yaralandı. Kazada yaralanan 2 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Küçükçekmece 221 Sokak'taki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ertan E.'nin kullandığı 34 AG 8144 plakalı belediye otobüsü kavşaktan dönerken hastane yönünde seyir halinde olan Yakup D. idaresindeki dolmuşla çarpıştı. Kazada dolmuşta bulunan 5'i çocuk toplam 11 kişi yaralanırken, 2 çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Ekiplerin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen trafik polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, kazaya karışan otobüs ve minibüs çekici ile yoldan kaldırıldı.

(Medeni Topaloğlu - Furkan Tan/İHA)

Küçükçekmece'de belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı: 11 yaralı
Küçükçekmece'de belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı: 11 yaralı
Küçükçekmece'de belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı: 11 yaralı
Küçükçekmece'de belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı: 11 yaralı
Küçükçekmece'de belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı: 11 yaralı
Küçükçekmece'de belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı: 11 yaralı
Küçükçekmece'de belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı: 11 yaralı
Küçükçekmece'de belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı: 11 yaralı
Küçükçekmece'de belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı: 11 yaralı
Küçükçekmece'de belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı: 11 yaralı
Küçükçekmece'de belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı: 11 yaralı

Küçükçekmece, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de belediye otobüsü ile dolmuş çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika


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