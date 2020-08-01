Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü ile özel bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza İlçeye Bağlı Tepecikören Mahallesi Tepecikören Kozan Yol Kavşağında meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen Büyükşehir Belediyesi'ne ait 01 B 0810 plakalı yolcu otobüsü ile Mustafa Şahin idaresindeki 31 AAF 704 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Şahin ve yanında yolcu konumunda bulunan Emine Bakar yaralandılar. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ise kaza yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu trafiğe kontrollü olarak akışını sağladılar. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturmayı başlattığı kaydedildi.