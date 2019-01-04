Son Dakika Haberleri: Belediye Otobüsü ile Servis Aracı Çarpıştı: 6 Yaralı

Belediye Otobüsü ile Servis Aracı Çarpıştı: 6 Yaralı

2 saat önce

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde Belediye toplu taşıma aracı ile servis aracı çarpıştı 6 kişi yaralandı.

Belediye Otobüsü ile Servis Aracı Çarpıştı: 6 Yaralı, System.String[]
Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde Belediye toplu taşıma aracı ile servis aracı çarpıştı 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesinde servis aracı ile toplu taşıma otobüsünün yol geçiş üstünlüğü kararsızlığı nedeni ile kaza meydana geldi.

40 BH 475 plakalı otobüs ile 40 AK 887 plakalı servis aracı Organize Sanayi Bölgesi içerisinde çarpıştı. Kazada; H.A., T.Y.,N.P., S.Y., S.D.,H.T., hafif yaralanarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.

Belediye Başkan Yardımcısı Halil Tan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:31 Kaynak: İHA

Kırşehir, 3. Sayfa
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