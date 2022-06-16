Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika
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Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı: 11 yaralı

16.06.2022 12:47

Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı: 11 yaralı Kocaeli'de belediye otobüsü ile tankerin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 11 yolcu yaralandı.

Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı: 11 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'de belediye otobüsü ile tankerin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 11 yolcu yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi Hereke mevkii D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 BR 230 plakalı belediye otobüsü, önünde seyir halinde olan 54 ABC 392 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs içinde bulunan 11 yolcu yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle D-100 Karayolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik, belediye otobüsünün yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı: 11 yaralı
Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı: 11 yaralı
Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı: 11 yaralı
Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı: 11 yaralı
Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı: 11 yaralı
Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı: 11 yaralı
Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı: 11 yaralı
Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı: 11 yaralı
Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı: 11 yaralı
Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı: 11 yaralı
Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı: 11 yaralı
Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı: 11 yaralı
Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı: 11 yaralı
Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı: 11 yaralı
Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı: 11 yaralı

YORUMLAR
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Kocaeli'de belediye otobüsü tankere çarptı, 11 yolcu yaralandı Kocaeli'de belediye otobüsü tankere çarptı, 11 yolcu yaralandı Traktör ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Traktör ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika
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