Belediye Otobüsü Minibüse Arkadan Çarptı: 2 Yaralı

Eskişehir'de, Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünün, minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de, Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünün, minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, kaza Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Ö.N. idaresindeki 26 GA 289 plakalı belediye yolcu otobüsü, önünde seyir eden M.Ç. idaresindeki 06 FM 3905 plakalı bir bankaya ait minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları otobüsten çıkararak ambulansa bindirdi. Hafif şekilde yaralanan 2 şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü.



Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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