Son Dakika Haberleri: BELEDİYE OTOBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI
Son Dakika Güncel BELEDİYE OTOBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika

BELEDİYE OTOBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI

6 saat önce

EYÜPSULTAN'da TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde belediye otobüsü aynı yönde ilerleyen bir otomobile arkadan çarptı.

BELEDİYE OTOBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI, System.String[]

Haber-Kamera:  Soner HASIRCOĞLU/ İSTANBUL DHA - EYÜPSULTAN'da TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde belediye otobüsü aynı yönde ilerleyen bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkıştı. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde sabah 05.30'da meydana geldi. İçinde yolcusu olmayan 34 NL 5321 plakalı belediye otobüsü şoförü Emre Sancaktutar, Bayrampaşa ayrımına yaklaştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs aynı yönde ilerleyen Mesut Güneş'in kullandığı 59 UN 949 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki Mesut Güneş, Mehmet Güneş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mesut Güneş ise yaralı olmasına rağmen ambulansa binmek istemedi. Polis ekiplerinin çabasıyla ambulansa binen Güneş, bir süre sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ismi öğrenilemeyen kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, otobüs ve otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ayrıca, otobüs şoförü Sancaktutar ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


TEM Otoyolu, İtfaiye, Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:38 Kaynak: DHA
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