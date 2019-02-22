Son Dakika Haberleri: Belediye Otobüsü Otomobille Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

Belediye Otobüsü Otomobille Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünün bir otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Belediye Otobüsü Otomobille Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünün bir otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.30 sularında Gürçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan S. idaresindeki Şirinyer Aktarma-Gümrük seferini yapan 466 hat numaralı otobüs, Kemer istikametine seyrederken Serhat H. idaresindeki 35 SH 110 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık görevlilerine haber verdi. Belediye otobüsünde fazla sayıda yolcunun olmasından dolayı olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Serhat H. ile arkadaşı Ahmet Tekin, yapılan ilk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle Gürçeşme Caddesi'nde trafik akışı tek şeritten sağlanırken, araçların çekilmesinin ardından normal akışına döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Tolga Tahçı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:56 Kaynak: İHA

Gürçeşme, Konak, İzmir, Güncel
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